Una 19enne di Vittoria è morta in un incidente a Rodi, aperta un’inchiesta

Una ragazza di 19 anni originaria di Vittoria (in provincia di Ragusa), Nicole Lorefice è morta in un incidente stradale ieri a Rodi, isola del mar Egeo. La giovane si trovava in vacanza con il fidanzato e alcuni amici. Secondo quanto è stato ricostruito finora, era in sella a una moto che si è scontrata con un autobus. La ragazza è stata soccorsa, ma le sue condizioni erano gravissime ed è morta in ospedale.

Ferito anche il fidanzato, in maniera non grave. I familiari della vittima sono già partiti per Rodi. Non si sa ancora quando si potrà ottenere il rimpatrio della salma e quando potranno essere svolti i funerali. La giovane, che era partita in vacanza per l’isola della Grecia il 12 agosto, lavorava come estetista. Dopo la scuola media, aveva frequentato un corso professionale e già da tempo lavorava in un centro.

Stando a quanto è emerso finora, nell’incidente la ragazza ha riportato gravissime lesioni e una emorragia celebrale. Quando è arrivata in ospedale, è stata sottoposta a un intervento chirurgico che purtroppo si è rilevato vano. Diversi traumi e fratture per il fidanzato. Ad avvisare entrambe le famiglie sono stati gli amici che viaggiavano con la coppia e che, a quanto sembra, stavano facendo una escursione in moto. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale, la polizia greca sta indagando mentre la magistratura ha disposto l’autopsia.