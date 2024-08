Turista travolto in scooter dopo lo scippo a Catania, arrestato un 19enne

Un 19enne di Mascalucia (nel Catanese) è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di avere travolto un turista francese di 48 anni in via Bicocca, nella zona di piazza Stesicoro a Catania, dopo avere scippato la borsetta a una 25enne catanese.

La vittima dello scippo, che era in compagnia del fidanzato, sarebbe stata notata dal 19enne e dall’altro ragazzo che era con lui sullo scooter Honda Sh, nella zona di via Don Luigi Sturzo. A un certo punto, i due le si sono avvicinati alle spalle e le hanno strappato la borsa con dentro documenti, soldi, effetti personali e anche un costoso cellulare.

Dopo il furto, è iniziata una folle corsa per le vie del centro fino a quando i due, anche seguiti da un altro scooter guidato da un testimone, hanno imboccato in controsenso via Manzoni e hanno investito il turista francese, che è rimasto gravemente ferito sull’asfalto. In questo frangente, durante una rissa tra le persone a bordo dei mezzi a due ruote, i due hanno anche perso la borsetta e sono scappati. Molti cittadini che hanno assistito alla scena hanno segnalato l’accaduto chiamando il numero unico per le emergenze (112). Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Il turista è stato portato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Individuata la vittima dello scippo – tramite i documenti trovati all’interno della borsetta ritrovata nella zona dell’incidente -, i militari sono passati ad analizzare le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e ad ascoltare le testimonianze di chi era presente. Così è stato identificato il 19enne ritenuto responsabile dello scippo e dell’investimento del pedone. Il giovane è stato arrestato. Sono in corso le indagini per risalire anche all’identità del complice.