Travolto da uno scooter in fuga in pieno centro a Catania, turista 50enne ferito

Un uomo è stato travolto da uno scooter in via Bicocca, a Catania. Stando a quanto è stato ricostruito finora, si tratta di un turista francese di 50 anni che stava passeggiando nella zona di piazza Stesicoro quando, poco dopo le 23, è stato travolto dal mezzo a due ruote. Lo stesso a bordo del quale, come riferito da Catania Today, due giovani – senza casco e in controsenso – avrebbe scippato la borsetta a una passante in via Manzoni. Inseguiti da un altro scooter, avrebbero travolto il 50enne – che ha riportato ferite a una gamba e a un braccio – e lo avrebbero lasciato sul marciapiedi. A quel punto, sarebbe anche nata una rissa tra le persone in sella ai due scooter.

Uno dei ragazzi, provando a scappare con lo scooter, avrebbe sbattuto contro un palo. Ferito, sarebbe comunque riuscito a fuggire a piedi. Un altro giovane, invece, è stato afferrato dai due dell’altro mezzo e trascinato via. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il turista gravemente ferito è stato portato all’ospedale Cannizzaro di Catania a bordo di una ambulanza. A maggio dell’anno scorso, sempre nella zona di piazza Stesicoro, un turista polacco di 35 anni era stato ridotto in fin di vita per rubargli il cellulare.