Catania, fermato l’uomo che ha ridotto in fin di vita il turista polacco per rubargli il cellulare

È stato fermato il giovane ritenuto responsabile di avere aggredito un turista polacco di 35 anni, fino a ridurlo in fin di vita, per rubargli il cellulare nella zona di piazza Stesicoro a Catania. Il ragazzo, di origine straniera, è stato fermato dagli agenti della polizia con le ipotesi di reato sono rapina e lesioni. Il turista si trova ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi di Catania dove è stato già sottoposto a un delicato intervento alla testa. Stando a quanto è stato ricostruito durante le indagini della polizia, l’uomo avrebbe colpito ripetutamente il 35enne facendolo cadere per terra e facendogli battere la testa procurandogli un esteso trauma cranico. Dopo l’aggressione in pieno centro del capoluogo etneo, sul posto erano intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i poliziotti.