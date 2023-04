Turista si fa male a una gamba e resta bloccata vicino alla scogliera, salvata dai pompieri

Una turista tedesca si è infortunata a un ginocchio ed è rimasta bloccata in una zona impervia nel sentiero Acquegrandi, tra le frazioni di Santa Caterina e di Capo Mulini nel territorio di Acireale, in provincia di Catania. Impossibilitata a muoversi in autonomia, è stata la stessa donna a chiedere aiuto ai vigili del fuoco che, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti per soccorrerla. Sul posto ha operato la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Acireale e personale del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) del comando provinciale di Catania. Raggiunta dai soccorritori in prossimità della scogliera, la turista è stata messa in sicurezza e trasportata con una barella speciale in dotazione al nucleo Saf. Infine, la donna è stata affidata alle cure degli operatori sanitari del 118, anche loro nel frattempo arrivati sul posto.