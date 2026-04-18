Denunciato per avere rubato un contatore dell’acqua. Dovrà rispondere di furto aggravato un 46enne di Catania, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di piazza Dante. Il furto e le indagini dei carabinieri L’attività investigativa è stata avviata quando un cittadino ha presentato denuncia per […]
Foto di carabinieri
Catania, denunciato dopo avere rubato un contatore dell’acqua
Denunciato per avere rubato un contatore dell’acqua. Dovrà rispondere di furto aggravato un 46enne di Catania, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di piazza Dante.
Il furto e le indagini dei carabinieri
L’attività investigativa è stata avviata quando un cittadino ha presentato denuncia per il furto del suo contatore dell’acqua, installato all’esterno della propria abitazione, lungo la pubblica via. A seguito della segnalazione, i militari hanno svolto i necessari accertamenti, concentrando l’attenzione sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Proprio grazie all’attenta visione delle immagini sono riusciti a individuare l’autore del gesto.