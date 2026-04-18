Foto di carabinieri

Catania, denunciato dopo avere rubato un contatore dell’acqua

18/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Denunciato per avere rubato un contatore dell’acqua. Dovrà rispondere di furto aggravato un 46enne di Catania, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di piazza Dante.

Il furto e le indagini dei carabinieri

L’attività investigativa è stata avviata quando un cittadino ha presentato denuncia per il furto del suo contatore dell’acqua, installato all’esterno della propria abitazione, lungo la pubblica via. A seguito della segnalazione, i militari hanno svolto i necessari accertamenti, concentrando l’attenzione sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Proprio grazie all’attenta visione delle immagini sono riusciti a individuare l’autore del gesto.

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