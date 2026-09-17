Foto di Regione Siciliana - Vendicari

Un uomo di 79 anni, di nazionalità francese, è stato trovato senza vita nelle acque della Riserva naturale di Vendicari, nel Siracusano. Una morte che, al momento, presenta ancora aspetti da chiarire e sulla quale sono in corso gli accertamenti al punto che la Procura ha disposto l’autopsia. Il turista si trovava in zona insieme a un amico, con il quale aveva raggiunto la spiaggia di Cittadella. Poi il bagno e, successivamente, il ritrovamento del corpo in acqua. Gli operatori della riserva hanno recuperato l’uomo e lo hanno riportato sulla battigia. I soccorritori del Pte di Pachino, intervenuti sul posto, non hanno potuto altro che costatarne il decesso.