Una turista morta sull’Etna durante un’escursione ai crateri Silvestri. La vittima è una donna francese di 65 anni, colta da un arresto cardiocircolatorio nella mattinata di oggi mentre si trovava in visita sul versante sud del vulcano.

I soccorsi ai crateri Silvestri

L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118 di Catania, che ha attivato i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano. Sul posto sono intervenuti anche il Soccorso Alpino della guardia di finanza, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso, nel tentativo di rianimare la donna. Nonostante le manovre di soccorso, ogni tentativo si è rivelato vano e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo gli accertamenti di rito, la salma della turista è stata trasferita per il successivo trasporto a Catania, dove sarà riconsegnata ai familiari in vista del rimpatrio in Francia.