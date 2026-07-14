Turista morta sull’Etna, malore durante l’escursione ai crateri Silvestri

14/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una turista morta sull’Etna durante un’escursione ai crateri Silvestri. La vittima è una donna francese di 65 anni, colta da un arresto cardiocircolatorio nella mattinata di oggi mentre si trovava in visita sul versante sud del vulcano.

I soccorsi ai crateri Silvestri

L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118 di Catania, che ha attivato i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano. Sul posto sono intervenuti anche il Soccorso Alpino della guardia di finanza, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso, nel tentativo di rianimare la donna. Nonostante le manovre di soccorso, ogni tentativo si è rivelato vano e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo gli accertamenti di rito, la salma della turista è stata trasferita per il successivo trasporto a Catania, dove sarà riconsegnata ai familiari in vista del rimpatrio in Francia.

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