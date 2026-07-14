Casteltermini, sequestrato un imprenditore: rapito in azienda e portato in un casolare

14/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sembra un crimine d’altri tempi e invece è successo in questi giorni a Casteltermini, nell’Agrigentino: un imprenditore 87enne è stato sequestrato per un’estorsione. L’autore, intercettato e arrestato dai carabinieri, è un 50enne già noto alle forze dell’ordine. Che avrebbe prelevato l’uomo dalla sua azienda, portandolo in un casolare, in attesa del pagamento di un riscatto.

Dall’allarme al ritrovamento

Le indagini sono scattate a seguito della segnalazione della scomparsa dell’imprenditore nel settore dei materiali plastici. Come primo punto di partenza, i militari si sono diretti subito all’azienda, vedendo arrivare anche l’85enne di cui si erano perse le tracce. Secondo la prima ricostruzione, mentre stava andando al lavoro, l’anziano imprenditore sarebbe stato affiancato e, a suon di minacce, costretto a salire su un’altra auto.

Il sequestro in un casolare

Il sequestratore avrebbe portato la vittima in un casolare. Dove l’85enne sarebbe stato immobilizzato e ancora minacciato se non avesse pagato una ingente somma di denaro. Solo quando la vittima si è decisa a promettere la transazione, il 50enne ha acconsentito a riportarlo in azienda. Dove, però, ha trovato i carabinieri. Che lo hanno bloccato e arrestato, trasferendolo nel carcere di Agrigento. Un successivo sopralluogo al casolare – ora sequestrato, insieme all’auto del 50enne – ha permesso di trovare una pistola giocattolo, un coltello, una sedia e delle corde.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Il catanese Giovanni da Temptation Island a una hit estiva: ‘Non mi faccio sbentare più di lei’
Leggi la notizia

Sembra un crimine d’altri tempi e invece è successo in questi giorni a Casteltermini, nell’Agrigentino: un imprenditore 87enne è stato sequestrato per un’estorsione. L’autore, intercettato e arrestato dai carabinieri, è un 50enne già noto alle forze dell’ordine. Che avrebbe prelevato l’uomo dalla sua azienda, portandolo in un casolare, in attesa del pagamento di un riscatto. […]

Fiat Croma di Falcone a Palermo. Meloni: «La strage di Capaci cambiò il corso della storia»
Leggi la notizia

Sembra un crimine d’altri tempi e invece è successo in questi giorni a Casteltermini, nell’Agrigentino: un imprenditore 87enne è stato sequestrato per un’estorsione. L’autore, intercettato e arrestato dai carabinieri, è un 50enne già noto alle forze dell’ordine. Che avrebbe prelevato l’uomo dalla sua azienda, portandolo in un casolare, in attesa del pagamento di un riscatto. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026
di

Negli scorsi giorni un muto e silente Mercurio ha un po’ fermato le dinamiche dei dodici segni zodiacali in termini comunicativi. Ma ecco che, in questa settimana dal 13 luglio, l’oroscopo vede il dio dai calzari alati ridare socievolezza allo zodiaco. E non sarà da meno la Luna, che si compirà nuova il 14 in […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze