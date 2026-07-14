Catania, scatta l’allarme evasione: era in terrazza a montare una piscina

Foto generata con AI

Un’evasione, ma non troppo: è quella commessa da un 41enne, andato a montare una piscina nella terrazza del condominio. La vicenda si è svolta in uno stabile nella zona del Villagio Zia Lisa II, a sud di Catania. Dove si trova la casa dell’uomo, con vari precedenti penali. E per questo agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. Quando alla sala operativa della polizia è scattata l’allerta evasione, gli agenti si sono presentati a casa del 41enne, non trovando nell’abitazione. La ricerca, però, è stata piuttosto breve: l’uomo si era allontanato per raggiungere il terrazzo condominiale, dove stava montando una piscina. Un modo per affrontare il caldo estivo, come ha spiegato lui stesso ai poliziotti. Che però gli è valso una nuova accusa – l’ultima di una serie, anche per evasione – e la riproposizione dei domiciliari.