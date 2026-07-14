Foto di Vigili del fuoco

Ordigno ad Agrigento, esplosione davanti a un’abitazione: ferito un uomo

14/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Paura nella notte per un ordigno esploso ad Agrigento, in via Degli Svevi. L’esplosione è avvenuta davanti all’abitazione di un cittadino gambiano già noto alle forze dell’ordine. La bomba ha mandato in frantumi gli infissi dello stabile, seminando il panico tra i residenti dell’area compresa tra via Manzoni e il viadotto Akragas.

L’uomo è rimasto lievemente ferito a una gamba ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per gli accertamenti del caso.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’attentato sono intervenute le pattuglie della polizia e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno effettuato i rilievi tecnici e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. La vittima era stata recentemente coinvolta in un’inchiesta dei carabinieri. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026
di

Negli scorsi giorni un muto e silente Mercurio ha un po’ fermato le dinamiche dei dodici segni zodiacali in termini comunicativi. Ma ecco che, in questa settimana dal 13 luglio, l’oroscopo vede il dio dai calzari alati ridare socievolezza allo zodiaco. E non sarà da meno la Luna, che si compirà nuova il 14 in […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze