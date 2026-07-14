Foto di Vigili del fuoco

Paura nella notte per un ordigno esploso ad Agrigento, in via Degli Svevi. L’esplosione è avvenuta davanti all’abitazione di un cittadino gambiano già noto alle forze dell’ordine. La bomba ha mandato in frantumi gli infissi dello stabile, seminando il panico tra i residenti dell’area compresa tra via Manzoni e il viadotto Akragas.

L’uomo è rimasto lievemente ferito a una gamba ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per gli accertamenti del caso.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’attentato sono intervenute le pattuglie della polizia e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno effettuato i rilievi tecnici e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. La vittima era stata recentemente coinvolta in un’inchiesta dei carabinieri. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.