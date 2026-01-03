Etna, turista muore dopo malore sul sentiero di monte Gemmellaro

Foto di Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano - CNSAS

Sull’Etna un turista ha perso la vita dopo avere accusato un malore lungo il sentiero di monte Gemmellaro, nel territorio di Nicolosi. Poco prima delle 13 di ieri, la centrale operativa 118 di Catania ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per un uomo colto da arresto cardiaco mentre percorreva il tracciato che conduce all’omonimo rifugio. Sul posto si sono immediatamente dirette due squadre della stazione Etna Sud del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’area indicata dopo aver intercettato l’ambulanza del 118 giunta all’imbocco della stradella forestale.

Intervento con l’elicottero

La centrale 118 ha inoltre disposto l’invio dell’eliambulanza dell’ospedale Cannizzaro di Catania, con a bordo un medico anestesista rianimatore e un infermiere di area critica. L’elicottero è atterrato a valle del bivacco di monte Gemmellaro, consentendo ai sanitari di proseguire a piedi fino al punto dell’intervento. Nonostante le prolungate manovre di rianimazione cardio-polmonare, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso. Ottenute le autorizzazioni di rito, la salma è stata trasportata a valle dal Soccorso Alpino e affidata alle onoranze funebri.