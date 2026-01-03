Foto di Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano - CNSAS

Etna, turista muore dopo malore sul sentiero di monte Gemmellaro

03/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sull’Etna un turista ha perso la vita dopo avere accusato un malore lungo il sentiero di monte Gemmellaro, nel territorio di Nicolosi. Poco prima delle 13 di ieri, la centrale operativa 118 di Catania ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per un uomo colto da arresto cardiaco mentre percorreva il tracciato che conduce all’omonimo rifugio. Sul posto si sono immediatamente dirette due squadre della stazione Etna Sud del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’area indicata dopo aver intercettato l’ambulanza del 118 giunta all’imbocco della stradella forestale.

Intervento con l’elicottero

La centrale 118 ha inoltre disposto l’invio dell’eliambulanza dell’ospedale Cannizzaro di Catania, con a bordo un medico anestesista rianimatore e un infermiere di area critica. L’elicottero è atterrato a valle del bivacco di monte Gemmellaro, consentendo ai sanitari di proseguire a piedi fino al punto dell’intervento. Nonostante le prolungate manovre di rianimazione cardio-polmonare, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso. Ottenute le autorizzazioni di rito, la salma è stata trasportata a valle dal Soccorso Alpino e affidata alle onoranze funebri.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Esplode una bombola in un appartamento ad Aci Castello
Leggi la notizia

Sull’Etna un turista ha perso la vita dopo avere accusato un malore lungo il sentiero di monte Gemmellaro, nel territorio di Nicolosi. Poco prima delle 13 di ieri, la centrale operativa 118 di Catania ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per un uomo colto da arresto cardiaco mentre percorreva il tracciato […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
di

Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un’oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d’amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze