Fiaccolata sull’Etna, soccorsa escursionista colta da malore a quota 2150 metri

10/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Intervento di soccorso notturno durante l’annuale manifestazione Fiaccolata sull’Etna, organizzata sul versante sud del vulcano. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della stazione Etna Sud, presenti in presidio, sono intervenuti per assistere una donna di 63 anni residente a Catania, colta da un malore a quota 2150 metri.

La partecipante, trasportata con i mezzi della Funivia dell’Etna fino a quota 2750, ha accusato un forte malore durante la discesa a causa della stanchezza, non riuscendo più a deambulare. Raggiunta rapidamente dai tecnici del CNSAS, è stata valutata e sistemata su una barella, per poi essere trasportata a spalla fino al piazzale del rifugio Sapienza, dove l’attendeva un’ambulanza del 118 per le verifiche sanitarie. Al termine della manifestazione, poco prima dell’alba, a 3100 metri di quota si è aperta una frattura che ha alimentato una colata lavica. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico raccomanda di rispettare le disposizioni degli organi competenti e le limitazioni di quota.

