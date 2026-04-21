Palermo, morta 46enne investita da un tir

21/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È morta la donna investita da un tir a Palermo. Si chiamava Ornella Manzella e aveva 46 anni. È la vittima di un incidente stradale avvenuto ieri mattina nel capoluogo siciliano, in particolare in via dell’Arsenale. Dopo l’impatto con il mezzo pesante, la donna era stata ricoverata in ospedale. All’interno del nosocomio, poi, la scorsa notta la donna è deceduta.

Le indagini sulla donna morta investita da un tir a Palermo

Resta ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente mortale di ieri mattina a Palermo. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale. Secondo quanto emerso finora, inizialmente l’autista del tir non si sarebbe accorto di avere investito la donna – poi morta – che sarebbe stata trascinata per alcuni metri dal mezzo pesante. Ulteriori accertamenti da parte dei vigili urbani potranno chiarire come sono andati i fatti.

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