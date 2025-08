Turista tedesco aggredito alla Vucciria, rubato il borsello con 13 euro: due fermati dai carabinieri

Foto di trolvag su Wikimedia

Notte di violenza nel cuore della movida a Palermo. Un turista tedesco è stato aggredito e picchiato nella zona della Vucciria, da tre giovani – due tunisini e un marocchino – che lo hanno circondato e gli hanno sottratto un borsello contenente 13 euro. L’uomo stava facendo rientro verso il suo hotel quando è stato accerchiato e colpito con calci e pugni. Immediato l’intervento del 118, che ha prestato le prime cure e trasferito il turista all’ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I carabinieri hanno avviato subito le indagini e sono riusciti a identificare due dei tre aggressori, che risultano già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso, sarebbero coinvolti anche in altre aggressioni ai danni di turisti nella stessa area, spesso affollata durante le ore notturne. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi della movida palermitana, specialmente per i visitatori stranieri che frequentano il centro storico. Le indagini sono ancora in corso per rintracciare il terzo componente del gruppo.