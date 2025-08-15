Sempre più turisti scelgono i luoghi di film e serie tv: tra le mete preferite, molte sono (e saranno) in Sicilia

Lo chiamano jet-setting. Cioè la tendenza dei visitatori a scegliere mete che abbiano ospitato film e serie tv. Che, insomma, li abbiano già fatti sognare prima ancora di andarci davvero. E, tra queste, secondo il rapporto curato dalla presidente dell’associazione italiana Turismo enogastronomico, Roberta Garibaldi, ci sarebbe anche la Sicilia. Garibaldi porta a supporto della sua tesi alcuni dati: il sondaggio di Expedia, uno dei principali portali di viaggio e alloggio online, secondo cui la visione di alcune mete sullo schermo ha influenzato il 66 per cento delle scelte dei visitatori; ma anche la ricerca del gruppo alberghiero Accor nel mercato britannico, secondo cui il 24 per cento dei viaggiatori è portato a visitare i luoghi dei propri film e serie tv preferiti. E sarebbero proprio gli inglesi, in questo campo, a manifestare maggiore interesse per la Sicilia: e per l’Etna in particolare. Ma la montagna che sovrasta l’Isola non sarebbe la sola siciliana in classifica.

Un fenomeno da tenere d’occhio, quello del jet-setting, e su cui investire, secondo Garibaldi: «I territori possono cogliere questa opportunità – spiega – con la cautela necessaria affinché l’aumento dei flussi sia sostenibile ed equilibrato». Citando la campagna pubblica per il turismo in Gran Bretagna, che usa proprio scene di produzioni girate nella propria isola. E anche i viaggiatori italiani non sarebbero esenti dal jet-setting: con il 29 per cento che ammette di esserne influenzato, tanto da utilizzarlo come criterio per decidere la meta delle prossime vacanze dopo il passaparola di parenti e amici e i social network (più Instagram che Facebook). Se, come detto, gli inglesi preferiscono l’Etna ad altre mete da red carpet – visita desiderata dal 33 per cento degli intervistati -, a livello italiano il vulcano etneo deve vedersela con altri due grandi colossi delle mete enogastronomiche ormai famose sugli schermi: Chianti e Montepulciano, in Toscana, preferite dai tedeschi.

A decretare la fortuna dell’Etna, secondo lo studio, è l’onda lunga della serie tv statunitense The White Lotus. Che, fin da subito, aveva fatto schizzare le preferenze – già ampie tra gli stranieri – per il borgo glamour di Taormina. L’effetto, però, si sarebbe ampliato anche al vulcano etneo, soprattutto dal punto di vista del turismo legato al cibo e ai vini: non a caso, nella tenuta di Castiglione di Sicilia dove sono state girate alcune scene conviviali, si offre oggi un pacchetto turistico ispirato alla serie tv e che mette insieme vino, arte e paesaggio. A far fermare il dito che scorre sul mappamondo proprio sulla Sicilia contribuirebbe, però, anche l’ultimo film di Indiana Jones, che ha mostrato a milioni di appassionati alcuni dei più noti siti archeologici siciliani: da Segesta – e vari centri del Trapanese – a Siracusa, passando per Cefalù. Ed è atteso, infine, l’effetto jet-setting sull’isola di Favignana e sulle Eolie per il film Odissey di Christopher Nolan, previsto per l’estate 2026.