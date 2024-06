Truffano anziana a Santa Venerina, denunciate due donne

A Santa Venerina, in provincia di Catania, i carabinieri hanno denunciato due donne, rispettivamente di 30 e 43 anni, ritenute le autrici di una truffa ai danni di una anziana di 83 anni alla quale avevano fatto credere che il figlio era stato arrestato per avere causato un grave incidente stradale e che per liberarlo era necessario pagare una cauzione di 5.000 euro. Per loro il comando compagnia carabinieri di Giarre ha anche richiesto l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal comune di Santa Venerina. Dopo avere consegnato il denaro la vittima aveva contrattato i carabinieri e scoperto di esser stata truffata. Dalle immagini registrate da alcune telecamere di videosorglianza i militari sono risaliti alla targa dell’auto usata dalla coppia che è stata bloccata con ancora le due donne a bordo, trovate in possesso di due orologi e due collane che l’anziana aveva dato loro.