Truffa a Ue: dissequestrati beni a dirigenti Zooprofilattico di Palermo

30/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dissequestrati i beni, del valore di 175 mila euro, bloccati dal mese scorso all’ex commissario dell’istituto Zooprofilattico di Palermo, Salvatore Seminara. Ma anche ai dirigenti dell’istituto, Daniela Costantino e Gioacchino Basile. L’indagine, coordinata dalla Procura europea, riguarda una presunta truffa all’Izs, avvenuta con l’erogazione di fondi pubblici, anche di provenienza dell’Unione europea. Da qui infatti la competenza dei pm europei.

La decisione è stata adottata dal tribunale del riesame di Palermo, che ha accolto i ricorsi degli avvocati Michele Giovinco e Aldo Caruso. Le motivazioni non sono ancora note e verranno depositate entro 45 giorni. Le indagini sono condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo e vertono sui finanziamenti concessi dalla Regione siciliana, con fondi europei, per una serie di progetti destinati alla tutela della sanità pubblica veterinaria. Gli indagati tra il 2022 e il 2025 avrebbero usato indebitamente le risorse pubbliche, attraverso la creazione di un apposito comitato, per aumentarsi i compensi e per l’affidamento di incarichi e consulenze.

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