Giarre, il piromane dell’ospedale è accusato di più incendi

Non solo i mezzi Asp all’ospedale di Giarre, nel Catanese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il piromane 48enne sarebbe responsabile almeno di un altro rogo. Visto e segnalato da alcuni cittadini in un terreno vicino all’autostrada A18, in contrada Coste, mentre avrebbe appiccato le fiamme. Ricevuta la segnalazione e scattate le ricerche, dopo pochi minuti è arrivato l’avviso di un secondo rogo, nel parcheggio dell’ospedale di Giarre, poco distante dal primo caso. Con il danneggiamento di alcuni mezzi dell’Asp di Catania. L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse alla vegetazione vicina. Le successive indagini hanno permesso di verificare che i punti d’innesco e la posizione dei roghi avrebbero potuto provocare una situazione ben peggiori: con le fiamme che avrebbero potuto raggiungere ospedale, autostrada e aree vicine. Mettendo a rischio pazienti, sanitari, automobilisti e residenti.