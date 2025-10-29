«Rapine con l’auto di suo fratello»: lo stratagemma della truffa del finto carabiniere a Palermo

29/10/2025

Non solo si è finto carabiniere per la truffa, ma ha anche trovato uno stratagemma per farsi consegnare i gioielli da un’anziana a Palermo. I veri carabinieri hanno poi arrestato in flagranza di reato un napoletano di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, per truffa aggravata.

La truffa del finto carabiniere a Palermo

Nel corso delle indagini, i militari sono riusciti a ricostruire il modus operandi dell’uomo. Attraverso il monitoraggio di alcuni profili social, è stato individuato nel capoluogo siciliano. Il 44enne, come ormai prassi, si è finto un carabiniere e si è presentato a casa dell’anziana vittima. Una volta lì, avrebbe simulato lo svolgimento di indagini per rapine commesse con un’auto intestata al fratello dell’anziana. Nel frattempo, l’uomo veniva contattato telefonicamente da alcuni complici e invitato a presentarsi in caserma.

Lo stratagemma

Con uno stratagemma, il 44enne ha convinto l’anziana a esporre tutti i gioielli di cui era in possesso. Monili per un valore di circa 10mila euro che sono stati prelevati dal 44enne con la scusa di doverli confrontare con quelli rubati. Fuori dall’abitazione dell’anziana, però, l’uomo ha trovato i veri carabinieri che lo hanno bloccato. In questo modo, i militari sono riusciti a recuperato tutta la refurtiva che, infatti, è stata poi restituita alla vittima. Il 44enne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato nella casa circondariale Pagliarelli-Lo Russo di Palermo in attesa dell’udienza di convalida.

