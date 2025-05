Evade dopo essersi finto carabiniere per truffare un’anziana a Catania: arrestato 47enne

Agli arresti domiciliari dopo avere truffato un’anziana fingendosi un carabiniere, un 47enne catanese è evaso e ha fornito una falsa dichiarazione sulla propria identità ai carabinieri che lo hanno fermato. Intorno all’1.20 di stanotte, durante un servizio di pattugliamento in via Dusmet a Catania, i militari ha scorto un individuo che, alla loro vista, ha cercato di sottrarsi al controllo nascondendosi tra le auto parcheggiate nella zona dell’ingresso del porto di Catania. I carabinieri lo hanno bloccato per gli accertamenti scoprendo che non aveva con sé alcun documento di identità.

Fin da subito, l’uomo avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso e reticente, fornendo delle generalità che non hanno convinto gli operatori che hanno contattato i colleghi della centrale operativa per riscontrare quanto l’uomo aveva dichiarato. Così è stato possibile scoprire che il 47enne stava mentendo

sui suoi dati personali: dal controllo effettuato attraverso la banca dati, è emerso che quel nominativo non corrispondeva a lui. A quel punto, gli investigatori hanno proceduto a una perquisizione in casa dell’uomo dove è stata recuperata la sua carta di identità. Nel frattempo, è stato accertato che l’uomo era un pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto il ritorno ai domiciliari.