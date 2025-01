Ancora un finto carabiniere. Stavolta sarebbe stato un 19enne – già con precedenti specifici – a provare a truffare un’82enne catanese, finendo per essere rintracciato e denunciato dai veri carabinieri della compagnia di Piazza Dante. Il ragazzo avrebbe contattato al telefono l’anziana pensionata, qualificandosi come militare dell’Arma e raccontandole di un incidente in cui sarebbe rimasta coinvolta la figlia della donna, rischiando il ritiro della patente. Un guaio risolvibile con una cauzione. Per la quale la donna ha in effetti pagato oltre settemila euro più alcuni gioielli, consegnandoli allo stesso truffatore che si è presentato a casa sua. Ad accorgersi del raggiro è stata però proprio la figlia della donna, che ha subito contattato il 112. Tramite la descrizione fornita dall’anziana e le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza vicine all’abitazione, i carabinieri – quelli veri – sono riusciti a risalire all’immagine del ragazzo che si sarebbe allontanato a bordo di uno scooter. Nonché ai suoi vestiti: gli stessi trovati, durante una perquisizione, nell’armadio del giovane su cui si erano indirizzati i sospetti.