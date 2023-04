La truffa del finto avvocato di Noto: denunciato un 72enne

Un uomo di 72 anni residente a Noto, in provincia di Siracusa, si è finto avvocato e ha truffato un ignaro cliente per 400 euro. Il raggiro è avvenuto nel comune aretuseo, in seguito a un incontro casuale tra il 72enne e la vittima di 69 anni, originaria di Noto, ma residente in provincia di Genova. Il 69enne, con una morosità sulla sua casa in affitto nel nord Italia, per il mancato pagamento di spese condominiali, ha accettato di farsi seguire dal sedicente legale, dandogli in contanti 400 euro. Il truffatore, di tanto in tanto, avrebbe riferiva al suo cliente che c’erano stati dei rinvii nelle udienze. Il raggiro è stato scoperto quando la vittima è venuta a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto lasciare l’immobile per una procedura esecutiva di sfratto. Così ha querelato il 72enne che è stato identificato e denunciato carabinieri di Noto.