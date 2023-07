Da Siracusa a Milano per concorsi di bellezza per i figli. Ma l’evento non esiste

Un viaggio da Siracusa a Milano per fare partecipare i figli ad alcuni concorsi di bellezza. Solo che gli eventi a cui la coppia di genitori siracusani sarebbe stata invitata, non esistevano. Tornati dopo avere speso migliaia di euro per un viaggio a vuoto e anche per le spese di alloggio, i genitori hanno sporto denuncia. Così, sono iniziate le indagini che hanno portato a individuare un 63enne pugliese come l’organizzatore di questi eventi inesistenti. I genitori, però, per quei concorsi di bellezza a cui far partecipare i propri figli avrebbero anche pagato una cospicua somma di denaro.