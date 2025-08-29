Catania, nuova truffa denunciata dai vigili urbani: «Finte multe per rubare dati personali e bancari»

29/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È in corso un nuovo tentativo di truffa tramite phishing finalizzato al furto di dati personali e bancari. A renderlo noto è stata la polizia locale di Catania. Secondo quando ricostruito dai vigili urbani, i truffatori utilizzano il logo e la grafica di pagoPA per inviare falsi avvisi di pagamento di presunte violazioni del Codice della strada, tramite e-mail o sms. Nel messaggio viene indicato un importo specifico per un presunto eccesso di velocità, accompagnato da un codice di pratica verosimile, e si avverte che la sanzione potrebbe raddoppiare entro 72 ore.

Il link contenuto nel testo rimanda a un sito clonato che riproduce fedelmente l’interfaccia di pagoPA, ma è stato creato esclusivamente per sottrarre informazioni sensibili. La polizia locale invita a non cliccare su collegamenti sospetti, a verificare attentamente il mittente e il dominio autentico (checkout.pagopa.it) e a utilizzare esclusivamente i canali istituzionali per eventuali pagamenti. In caso di dubbio, è possibile inoltrare la comunicazione al CERT-AgID all’indirizzo malware@cert-agid.gov.it per ottenere conferma o segnalare il tentativo di truffa.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, chiuso un panificio del Borgo: blatte nel laboratorio
Leggi la notizia

È in corso un nuovo tentativo di truffa tramite phishing finalizzato al furto di dati personali e bancari. A renderlo noto è stata la polizia locale di Catania. Secondo quando ricostruito dai vigili urbani, i truffatori utilizzano il logo e la grafica di pagoPA per inviare falsi avvisi di pagamento di presunte violazioni del Codice […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]