Catania, nuova truffa denunciata dai vigili urbani: «Finte multe per rubare dati personali e bancari»

È in corso un nuovo tentativo di truffa tramite phishing finalizzato al furto di dati personali e bancari. A renderlo noto è stata la polizia locale di Catania. Secondo quando ricostruito dai vigili urbani, i truffatori utilizzano il logo e la grafica di pagoPA per inviare falsi avvisi di pagamento di presunte violazioni del Codice della strada, tramite e-mail o sms. Nel messaggio viene indicato un importo specifico per un presunto eccesso di velocità, accompagnato da un codice di pratica verosimile, e si avverte che la sanzione potrebbe raddoppiare entro 72 ore.

Il link contenuto nel testo rimanda a un sito clonato che riproduce fedelmente l’interfaccia di pagoPA, ma è stato creato esclusivamente per sottrarre informazioni sensibili. La polizia locale invita a non cliccare su collegamenti sospetti, a verificare attentamente il mittente e il dominio autentico (checkout.pagopa.it) e a utilizzare esclusivamente i canali istituzionali per eventuali pagamenti. In caso di dubbio, è possibile inoltrare la comunicazione al CERT-AgID all’indirizzo malware@cert-agid.gov.it per ottenere conferma o segnalare il tentativo di truffa.