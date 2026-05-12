Momenti di tensione a Catania, dove diversi passanti hanno segnalato al 112 la presenza di un uomo armato di pistola lungo in via Umberto. Il protagonista di questa vicenda è stato individuato poco dopo nella vicina piazza Bovio. L’uomo – 47 anni – accortosi della presenza dei militari, ha tentato di disfarsi di un borsello lanciandolo sotto un’auto in sosta. Recuperato immediatamente, all’interno è stata trovata una pistola a salve senza tappo rosso, completa di caricatore e proiettili. Il soggetto è stato quindi bloccato e arrestato.

Le accuse e la ricostruzione

Il 47enne è gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, minacce aggravate e porto abusivo di arma. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima avrebbe minacciato i propri familiari puntando loro contro l’arma in strada, al culmine di una situazione già segnata da reiterate minacce e condotte vessatorie, come denunciato dalle vittime.