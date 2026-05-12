Sicilia, poliziotti democratici: «Con ritorno kalashnikov rafforzare organici»

12/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Quando in Sicilia tornano a parlare i kalashnikov, non siamo davanti a episodi isolati ma a un segnale chiaro e allarmante. La mafia non è confinabile a Palermo o Catania: è una presenza strutturata, diffusa, capace di radicarsi nei piccoli comuni come nelle grandi città. Pensare il contrario significa sottovalutare una minaccia reale e pericolosa». Così in una nota Antonio Alletto, segretario generale del sindacato Movimento poliziotti democratici e riformisti.

«Le recenti azioni intimidatorie, anche con armi da guerra, dimostrano che le consorterie mafiose continuano a infiltrarsi nel tessuto economico e istituzionale, condizionando lo sviluppo dei territori e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini – precisa ancora il sindacalista -. Serve subito un piano straordinario di rafforzamento degli organici della polizia di Stato: senza uomini e mezzi adeguati non si combatte la mafia. Chiediamo un intervento urgente del ministro dell’Interno per potenziare tutte le questure siciliane. Lo Stato deve rispondere con fermezza, prima che il rumore dei kalashnikov diventi la normalità».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

A Picanello il funerale di Zicchinetta: dalle corse alla droga, l’ultimo saluto in calesse e fuochi
Leggi la notizia

«Quando in Sicilia tornano a parlare i kalashnikov, non siamo davanti a episodi isolati ma a un segnale chiaro e allarmante. La mafia non è confinabile a Palermo o Catania: è una presenza strutturata, diffusa, capace di radicarsi nei piccoli comuni come nelle grandi città. Pensare il contrario significa sottovalutare una minaccia reale e pericolosa». Così in una nota Antonio […]

Cardiochirurgia pediatrica Taormina senza convenzione col Bambin Gesù: cosa cambia per i piccoli pazienti
Leggi la notizia

«Quando in Sicilia tornano a parlare i kalashnikov, non siamo davanti a episodi isolati ma a un segnale chiaro e allarmante. La mafia non è confinabile a Palermo o Catania: è una presenza strutturata, diffusa, capace di radicarsi nei piccoli comuni come nelle grandi città. Pensare il contrario significa sottovalutare una minaccia reale e pericolosa». Così in una nota Antonio […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
di

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze