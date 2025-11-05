Truffa bonus edilizi a Ragusa: 4 arresti e sequestro 5 milioni beni

Una nuova truffa sui bonus edilizi sarebbe stata realizzata a Ragusa da quattro persone. La guardia di finanza in queste ore sta eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone. Inoltre, sta eseguendo un sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro. Il reato ipotizzato dai finanzieri del comando provinciale di Ragusa nei confronti degli indagati è associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi a danno del bilancio dello Stato in materia di bonus edilizi.

Notizia in aggiornamento