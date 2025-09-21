Trovato morto il 71enne che era scomparso in provincia di Messina

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Letterio Bisazza, conosciuto da tutti come Lillo, scomparso lo scorso 17 settembre dal Comune di Santa Lucia del Mela. Il corpo del 71enne è stato ritrovato oggi, domenica 21 settembre, intorno a mezzogiorno, in prossimità di un rifornimento di carburante nella zona di Patti.

Nei giorni scorsi la sua autovettura era stata rinvenuta nella contrada Madoro, sempre nel territorio comunale di Patti, circostanza che aveva indirizzato in quella zona gli sforzi delle squadre impegnate. Alle ricerche hanno partecipato forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale del 118. La notizia del ritrovamento ha scosso profondamente la comunità di Santa Lucia del Mela, che attraverso una nota istituzionale ha voluto esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari: «La nostra comunità si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia Bisazza in questo momento di immenso dolore. Lillo rimarrà nel cuore di tutti noi. L’amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato nelle ricerche e tutti coloro che in questi giorni difficili hanno offerto sostegno e solidarietà alla famiglia».