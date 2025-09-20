Un 71enne è scomparso da Santa Lucia del Mela: ritrovata la sua auto

20/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo di 71 anni Letterio Bisazza, detto Lillo, residente a Santa Lucia del Mela (in provincia di Messina), è scomparso lo scorso mercoledì pomeriggio dopo essersi allontanato dalla propria abitazione a bordo della sua auto. Le ricerche sono state avviate giovedì. Prefettura e carabinieri hanno richiesto il supporto del soccorso alpino. La macchina dell’anziano è stata ritrovata nella zona di San Piero Patti (sempre nel Messinese) a circa 130 chilometri di distanza dalla sua abitazione. Le ricerche si stanno attualmente concentrando nell’area circostante. Sono impegnate diverse squadre del soccorso alpino che stanno operando in sinergia con vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, rangers d’Italia e corpo forestale, secondo il coordinamento disposto dalla prefettura.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Luca Sammartino pronto a tornare al suo posto di assessore. M5s: «Ottimo tempismo per cambio della guardia»
Leggi la notizia

Un uomo di 71 anni Letterio Bisazza, detto Lillo, residente a Santa Lucia del Mela (in provincia di Messina), è scomparso lo scorso mercoledì pomeriggio dopo essersi allontanato dalla propria abitazione a bordo della sua auto. Le ricerche sono state avviate giovedì. Prefettura e carabinieri hanno richiesto il supporto del soccorso alpino. La macchina dell’anziano […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale di oggi: Venere in Vergine
di

La bella Venere, dopo aver illuminato il cielo dei dodici con la sua abbagliante presenza in Leone, ecco che adesso decide di riordinare i sentimenti e farsi un po’ più concreta e oggettiva nel segno della Vergine, dove trova il terreno ideale per costruire dialoghi, garanzie e solidità in amore. ARIETEVenere dismette il suo trigono […]

Oroscopo speciale di oggi: Mercurio in Bilancia, torna la diplomazia
di

Mercurio, il furbo pianeta dell’intelletto, si trasferisce in una zona dello zodiaco a lui più congeniale: si sposta, infatti, nel suo elemento, l’aria, e nella Bilancia riprende i suoi calzari alati per sorvolare più acutamente sulle cose e gestire nuove ed esaltanti valutazioni. Sarà diplomatico, come i dettami del segno vogliono, e aiuterà soprattutto i […]

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]