Un 71enne è scomparso da Santa Lucia del Mela: ritrovata la sua auto

Un uomo di 71 anni Letterio Bisazza, detto Lillo, residente a Santa Lucia del Mela (in provincia di Messina), è scomparso lo scorso mercoledì pomeriggio dopo essersi allontanato dalla propria abitazione a bordo della sua auto. Le ricerche sono state avviate giovedì. Prefettura e carabinieri hanno richiesto il supporto del soccorso alpino. La macchina dell’anziano è stata ritrovata nella zona di San Piero Patti (sempre nel Messinese) a circa 130 chilometri di distanza dalla sua abitazione. Le ricerche si stanno attualmente concentrando nell’area circostante. Sono impegnate diverse squadre del soccorso alpino che stanno operando in sinergia con vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, rangers d’Italia e corpo forestale, secondo il coordinamento disposto dalla prefettura.