Trovato il cadavere di Marianna Bello: dispersa da 19 giorni a Favara

19/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È di Marianna Bello il cadavere trovato nel canneto ad Agrigento. La 38enne madre di tre figli era dispersa da 19 giorni, dopo essere stata trascinata via dalla furia dell’acqua durante un nubifragio a Favara, nell’Agrigentino.

Trovato il cadavere di Marianna Bello

Il cadavere trovato vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento, è quello di Marianna Bello. La donna è stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali al polso. Il cadavere era stato notato questa mattina da un gruppo di cacciatori nella zona delle Cannelle, in contrada Misita, lungo la costa tra Agrigento e Palma di Montechiaro. È stato necessario attendere l’ispezione cadaverica per avere la certezza che si trattasse della 38enne dispersa dall’1 ottobre. I cacciatori hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti la polizia e il medico legale per le prime verifiche per identificare la vittima. Poco dopo sono arrivati anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo e i familiari della vittima.

L’appello dei familiari per le ricerche

Proprio loro ieri avevano chiesto di non interrompere le ricerche della 38enne. Un appello pubblico lanciato alle istituzioni dalla sorella Flavia Bello e dal marito Renato Salamone, tramite anche l’avvocato Salvatore Cusumano. La richiesta di proseguire le ricerche che proprio domani – al 20esimo giorno dalla scomparsa – avrebbero dovuto concludersi. «Chiediamo al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio, al ministro dell’Interno e al prefetto di non fermarsi. Marianna deve poter tornare a casa o avere almeno una degna sepoltura».

