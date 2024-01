Trofeo Sant’Agata Catania, in gara Pietro Riva. È il secondo italiano di sempre sulla mezza maratona

foto Grana/FIDAL

Pietro Riva, il secondo atleta italiano di sempre ad avere corso la mezza maratona sotto il muro dell’ora, prenderà parte al Trofeo Sant’Agata in programma venerdì prossimo a Catania. L’atleta piemontese in forza alle Fiamme Oro Padova indosserà il pettorale con il numero 1 in occasione della gara podistica organizzata nell’ambito delle festività agatine e in particolare nella Coppa Sant’Agata, vera e propria mini olimpiade con appuntamenti sportivi che hanno preso il via il 27 gennaio e si concluderanno il 4 febbraio.

Pietro Riva, 27 anni il prossimo 1 maggio, è allenato dall’olimpionico Stefano Baldini e lo scorso 22 ottobre ha corso la mezza maratona di Valencia fermando il cronometro a 59′ e 41”, secondo italiano di sempre dietro a Yeman Crippa (59′ e 26”). Sempre Riva lo scorso anno ha bissato il titolo italiano nei 10.000 in pista e sempre nella stessa distanza si è piazzato quinto ai campionati europei di Monaco di Baviera. Al Trofeo Sant’Agata gli avversari di Riva saranno il burundiano Jean Marie Vianney Niyomukiza e il keniano Simon Kibet Loitanyang. Tra gli atleti siciliani Vincenzo Agnello, già maglia azzurra e neo acquisto dell’Asd Sicilia Running Team, società che schiera anche il 23enne di origini marocchine Zouhir Sahran. Tra i partecipanti anche maliano Soumaila Diakite, Wilson Marquez, Saverio Filippo Amasi, Francesco Mangano, Francesco Nucera e Daniele Conti, Bibi Hamad e Luigi Spinali. La gara al femminile registra a poche ore dallo start il forfait di Federica Sugamiele, fermata da un risentimento muscolare. Tra le atlete Gaia Patrinicola, Desirée Di Maria, Veronica Costanzo e Maria Nicotra.