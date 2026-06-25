Tribalismo, a Gravina il progetto tra musica elettronica, intelligenza artificiale e fantascienza

Sabato 27 giugno, a partire dalle ore 20:30, la suggestiva cornice di Masseria Santa Maria a Gravina di Catania ospiterà il debutto ufficiale di Tribalismo, il nuovo e rivoluzionario progetto dello scrittore, giornalista e DJ Gaetano Russo Truglio. L’evento segna la nascita di un concept album composto da 17 tracce che fondono musica elettronica, fantascienza e filosofia. L’operazione discografica rappresenta un esperimento d’avanguardia: i brani musicali sono stati realizzati riadattando i testi di ogni singolo capitolo del libro omonimo (edito da Carthago Edizioni) ed elaborando le melodie attraverso l’uso pionieristico dell’intelligenza artificiale di Suno.AI.

L’album traduce in musica la complessa trama d’amore tra l’inventore visionario P.hard e la cyborg super intelligente Eva27. Nelle prime tracce, tra cui L’alba del Transumanesimo tribalista e Noi siamo la luce (ispirata al sogno interstellare di Elon Musk), si affrontano scenari futuristici ambientati nel 2127 che tuttavia intercettano le attuali e discusse politiche algocratiche di OpenAI e Sam Altman.

Nella hit ipnotica Kundalini, Eva27 riesce a compiere la sua metamorfosi in donna reale mangiando una mela legata al misticismo della Kundalini. La seconda parte del disco vira verso la rigenerazione: l’elezione di Sophia I, prima Papessa della storia, porta alla conversione di P.hard, mentre i consigli della stessa cyborg salvano il pianeta dal collasso ecologico dando vita al popolo del mare. Il finale a sorpresa risolve la lotta tra bene e male grazie all’intervento di entità aliene, inaugurando l’Era dell’Aquario.

L’idea profonda di Gaetano Russo Truglio è quella di esportare questa metodologia creativa all’interno di coworking e istituti scolastici. L’obiettivo è utilizzare l’intelligenza artificiale come innovativo strumento didattico per formare e sensibilizzare i giovani ai temi ecologisti e alla filosofia della simbiosi ecomutualista, proposta come vero e proprio antidoto al transumanesimo tecnocratico. In linea con questa missione formativa, la serata di debutto vedrà l’autorevole intervento del professor Vincenzo Piccione, noto naturalista, biologo e accademico italiano. Il professore partecipa in veste di Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di AssoCEA Messina APS e primo promotore della legge sui Custodi della Macchia mediterranea in Sicilia, portando un contributo scientifico al dibattito sulla tutela dell’ambiente.

Programma dell’evento

Ore 20:00: Presentazione del libro e del viaggio musicale Tribalismo. Opera Politica, Techno e D’Amore di Gaetano Russo Truglio, con dj set finale. L’esperienza nel giardino sotto le stelle prevede formule con wine e open bevande. I posti per l’evento sono limitati.