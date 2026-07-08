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Ciclista muore investito da un camion a Bagheria, nel Palermitano

08/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ciclista è morto investito da un camion a Bagheria davanti al bar Diva nei pressi dello svincolo autostradale. Per Ignazio Tomasello, 84 anninon c’è stato nulla da fare. Il guidatore del camion è stato portato in ospedale per eseguire tutti i controlli tossicologici e alcooltest. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri che hanno cercato di soccorrere il ciclista e bloccare il traffico sempre intenso in zona per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso.

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