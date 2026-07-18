Foto fornita da ufficio stampa

Gravina, Bellini torna protagonista: oggi il concerto del Coro del Teatro Massimo

18/07/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Dopo il successo dei primi appuntamenti, la grande musica del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania torna protagonista a Gravina di Catania. Oggi, sabato 18 luglio, alle 21, l’Anfiteatro “Turi Ferro”, all’interno del Parco Comunale “Paolo Borsellino”, ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Bellezza, Belcanto, Bellini“, promossa dal Comune. L’ingresso è libero.

Sul palco salirà il Coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra alcune delle pagine più celebri del melodramma italiano. In programma musiche di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, in un concerto dedicato ai grandi protagonisti della lirica. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, grazie a un finanziamento destinato alla promozione delle attività culturali, alla valorizzazione del territorio e alle celebrazioni in onore di Sant’Antonio di Padova, patrono della città.

La rassegna unisce infatti la ricorrenza religiosa a un cartellone di alto livello artistico, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di investire nella cultura come occasione di partecipazione e valorizzazione del territorio. «È motivo di grande gioia e orgoglio poter accogliere nuovamente il Teatro Bellini nella nostra città – dichiara il sindaco Massimiliano Giammusso – offrendo ai cittadini e ai visitatori un’importante occasione di crescita culturale e partecipazione». Il cartellone si concluderà giovedì 23 luglio, alle 21, con la quarta edizione del Premio Gravina – Porta della Città Metropolitana di Catania, ideato dal magazine Paesi Etnei Oggi e condotto da Ruggero Sardo.

Nel corso della serata saranno premiate personalità che si sono distinte nei campi dello sport, dell’imprenditoria, dello spettacolo, del volontariato, della cultura e della solidarietà, contribuendo con il proprio impegno a promuovere il nome di Gravina. Tra gli ospiti annunciati Gino Astorina e i Bellamorèa, il duo formato dai fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto. L’appuntamento si concluderà con un momento dedicato a Sant’Antonio di Padova, simbolo dell’identità e della tradizione gravinese, nel segno di un legame che continua a rappresentare uno dei valori più sentiti dalla comunità.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, trova 500 euro al bancomat e li consegna alla polizia
Leggi la notizia

Dopo il successo dei primi appuntamenti, la grande musica del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania torna protagonista a Gravina di Catania. Oggi, sabato 18 luglio, alle 21, l’Anfiteatro “Turi Ferro”, all’interno del Parco Comunale “Paolo Borsellino”, ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Bellezza, Belcanto, Bellini“, promossa dal Comune. L’ingresso è libero. Sul palco salirà […]

La mappatura della diaspora dei giovani in Sicilia: «Costa quanto 17 miliardi di arancini»
Leggi la notizia

Dopo il successo dei primi appuntamenti, la grande musica del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania torna protagonista a Gravina di Catania. Oggi, sabato 18 luglio, alle 21, l’Anfiteatro “Turi Ferro”, all’interno del Parco Comunale “Paolo Borsellino”, ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Bellezza, Belcanto, Bellini“, promossa dal Comune. L’ingresso è libero. Sul palco salirà […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026
di

Negli scorsi giorni un muto e silente Mercurio ha un po’ fermato le dinamiche dei dodici segni zodiacali in termini comunicativi. Ma ecco che, in questa settimana dal 13 luglio, l’oroscopo vede il dio dai calzari alati ridare socievolezza allo zodiaco. E non sarà da meno la Luna, che si compirà nuova il 14 in […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze