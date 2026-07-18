Gravina, Bellini torna protagonista: oggi il concerto del Coro del Teatro Massimo

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Dopo il successo dei primi appuntamenti, la grande musica del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania torna protagonista a Gravina di Catania. Oggi, sabato 18 luglio, alle 21, l’Anfiteatro “Turi Ferro”, all’interno del Parco Comunale “Paolo Borsellino”, ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Bellezza, Belcanto, Bellini“, promossa dal Comune. L’ingresso è libero.

Sul palco salirà il Coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra alcune delle pagine più celebri del melodramma italiano. In programma musiche di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, in un concerto dedicato ai grandi protagonisti della lirica. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, grazie a un finanziamento destinato alla promozione delle attività culturali, alla valorizzazione del territorio e alle celebrazioni in onore di Sant’Antonio di Padova, patrono della città.

La rassegna unisce infatti la ricorrenza religiosa a un cartellone di alto livello artistico, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di investire nella cultura come occasione di partecipazione e valorizzazione del territorio. «È motivo di grande gioia e orgoglio poter accogliere nuovamente il Teatro Bellini nella nostra città – dichiara il sindaco Massimiliano Giammusso – offrendo ai cittadini e ai visitatori un’importante occasione di crescita culturale e partecipazione». Il cartellone si concluderà giovedì 23 luglio, alle 21, con la quarta edizione del Premio Gravina – Porta della Città Metropolitana di Catania, ideato dal magazine Paesi Etnei Oggi e condotto da Ruggero Sardo.

Nel corso della serata saranno premiate personalità che si sono distinte nei campi dello sport, dell’imprenditoria, dello spettacolo, del volontariato, della cultura e della solidarietà, contribuendo con il proprio impegno a promuovere il nome di Gravina. Tra gli ospiti annunciati Gino Astorina e i Bellamorèa, il duo formato dai fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto. L’appuntamento si concluderà con un momento dedicato a Sant’Antonio di Padova, simbolo dell’identità e della tradizione gravinese, nel segno di un legame che continua a rappresentare uno dei valori più sentiti dalla comunità.