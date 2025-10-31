Foto di Terna

Proseguiranno fino al 12 novembre i lavori di Terna nel Comune di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, nell’ambito del progetto per la realizzazione del collegamento elettrico tra le cabine primarie di San Giovanni Galermo e San Giovanni La Punta. Si tratta di un intervento strategico per la modernizzazione della rete elettrica etnea e per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico locale.

Le opere civili, avviate nelle scorse settimane, interesseranno via Marconi e via Roma, due arterie cruciali di collegamento tra San Giovanni La Punta e Mascalucia. Per limitare i disagi al traffico, Terna – in collaborazione con l’ufficio Tecnico e la polizia locale di Tremestieri Etneo – ha predisposto un piano di viabilità alternativa, con segnaletica temporanea e la presenza di movieri incaricati di agevolare la circolazione. Al termine dei lavori, è previsto il rifacimento completo del manto stradale lungo tutto il tratto interessato.

Opera strategica per la rete elettrica e la sostenibilità ambientale

Il progetto consentirà di incrementare l’affidabilità e la resilienza del sistema elettrico, riducendo al contempo l’impatto visivo e ambientale grazie alla rimozione di tre linee aeree per un totale di 30 chilometri di cavi e 107 tralicci, oggi situati in aree densamente abitate.