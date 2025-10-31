Foto di Terna

Tremestieri Etneo, lavori di Terna per il nuovo collegamento elettrico fino al 12 novembre

31/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Proseguiranno fino al 12 novembre i lavori di Terna nel Comune di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, nell’ambito del progetto per la realizzazione del collegamento elettrico tra le cabine primarie di San Giovanni Galermo e San Giovanni La Punta. Si tratta di un intervento strategico per la modernizzazione della rete elettrica etnea e per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico locale.

Le opere civili, avviate nelle scorse settimane, interesseranno via Marconi e via Roma, due arterie cruciali di collegamento tra San Giovanni La Punta e Mascalucia. Per limitare i disagi al traffico, Terna – in collaborazione con l’ufficio Tecnico e la polizia locale di Tremestieri Etneo – ha predisposto un piano di viabilità alternativa, con segnaletica temporanea e la presenza di movieri incaricati di agevolare la circolazione. Al termine dei lavori, è previsto il rifacimento completo del manto stradale lungo tutto il tratto interessato.

Opera strategica per la rete elettrica e la sostenibilità ambientale

Il progetto consentirà di incrementare l’affidabilità e la resilienza del sistema elettrico, riducendo al contempo l’impatto visivo e ambientale grazie alla rimozione di tre linee aeree per un totale di 30 chilometri di cavi e 107 tralicci, oggi situati in aree densamente abitate.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]