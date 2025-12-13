Foto generata con IA

Un 18enne è stato arrestato a Palermo al termine di un inseguimento, in tasca aveva una pistola con matricola abrasa. L’arresto è stato effettuato dagli agenti della polizia di Stato. A cattura l’attenzione delle forze dell’ordine sono stati due scooter che, alla vista degli agenti, hanno accelerato l’andatura. Così è nato un inseguimento.

Il 18enne è stato bloccato in via Flavio Gioia, dove ha abbandonato lo scooter proseguendo la sua fuga a piedi. Tuttavia gli agenti sono riusciti a bloccarlo poco dopo. Addosso aveva un revolver con matricola abrasa. Gli agenti hanno recuperato anche un sacchetto che il 18enne aveva lanciato tra le auto in sosta. All’interno c’erano proiettili e due panetti di hashish, ognuno del peso di 100 grammi.

Gli agenti sono riusciti ad arrestare anche gli altri due fuggitivi, un 23enne e un 15enne. I due sono stati intercettati e bloccati in via Perpignino. Addosso al 23enne, negli slip in particolare, è stata rinvenuta altra hashish. Altro stupefacente, denaro e strumenti per il confezionamento di droga sarebbero stati trovati anche nel domicilio del 18enne. Indagini sono in corso per stabilire a quale piazza di spaccio fosse destinato lo stupefacente e, soprattutto, se e quando l’arma sequestrata abbia già sparato.