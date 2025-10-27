Palermo: 14enne con due pistole nel bauletto dello scooter, arrestato

27/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzino di 14 anni con due pistole nel bauletto è stato arrestato dalla polizia a Palermo. Un giovane di 22 anni, invece, è stato arrestato dopo che gli agenti hanno trovato un’arma all’interno del suo marsupio e una in nascosta nella camera da letto della sua abitazione.

Il ragazzino arrestato con due pistole nel bauletto a Palermo

La polizia ha arrestato un ragazzino di 14 anni a Palermo ha arrestato un ragazzino di 14 anni per detenzione di due pistole. Il minorenne è stato sorpreso il 22 ottobre nel mercato di Ballarò insieme a un gruppo di giovani nei pressi di una rivendita di alimenti. I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento apparso subito nervoso, hanno perquisito lo scooter elettrico.

All’interno del bauletto hanno trovato due pistole. Una semiautomatica, marca Bruni, con cartuccia calibro 7.55 e un revolver della stessa marca con tre cartucce esplose. Il 14enne è stato arrestato e portato nel centro di prima accoglienza e comunità per minorenni Malaspina di Palermo.

La pistola nel marsupio

Nel corso di un altro controllo, i poliziotti hanno trovato un’altra pistola nel marsupio di un 22enne. Il giovane, fermato in via Besta nel quartiere Zen di Palermo, aveva nel marsupio una pistola calibro 7,65. In casa del 22enne poi, nascosta nella camera da letto, gli agenti hanno recuperato una pistola con il caricatore. Il giovane è stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo in attesa della convalida.

