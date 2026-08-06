Beni per 700mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Siracusa nell’ambito di un’inchiesta sul legale rappresentante di un’azienda del settore degli impianti di climatizzazione, con sede ad Avola e luoghi di esercizio in provincia di Modena.

L’indagine della guardia di finanza

L’indagato, secondo l’accusa, nel periodo di imposta 2022, ha omesso di versare le ritenute fiscali trattenute ai lavoratori dipendenti. Il provvedimento, preventivo finalizzato alla confisca, è stato emesso, a tutela del credito erariale, dal gip di Siracusa su richiesta della locale procura. Sono state sequestrate somme sui conti correnti e prodotti finanziari intestati alla società e all’indagato per un valore complessivo pari a circa 214mila euro, oltre a tre appartamenti tra Roma e Grottaferrata e un’autovettura sportiva.