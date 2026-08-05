Foto frame video carabinieri

Si è presentato spontaneamente al carcere di Enna dopo giorni di ricerche. Un uomo di 55 anni, originario di Riesi, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta e del reparto territoriale di Gela perché gravemente indiziato del duplice tentato omicidio avvenuto lunedì scorso nel centro nisseno.

La ricostruzione del tentato omicidio a Riesi

Secondo la ricostruzione degli investigatori, una donna di 40 anni e un uomo di 58 anni, entrambi residenti a Riesi, si trovavano all’interno dell’auto dell’uomo, ferma in una zona periferica del paese, quando sarebbero stati raggiunti dall’aggressore, armato di pistola. Il presunto assalitore avrebbe esploso diversi colpi contro il 58enne, ferendolo alla nuca e a un braccio. Successivamente avrebbe rivolto l’arma contro la donna, colpendola alla testa, per poi sferrarle anche un fendente alla gola con un’arma da taglio.

Nonostante le ferite, il 58enne è riuscito a raggiungere insieme alla donna l’ospedale di Mazzarino, dove ha lanciato l’allarme ai carabinieri della stazione di Riesi. Sebbene in stato confusionale, avrebbe fornito ai militari le prime indicazioni utili per identificare il presunto autore dell’agguato. Le ricerche sono iniziate immediatamente fino alla svolta di questa mattina, quando il 55enne si è presentato spontaneamente alla Casa circondariale di Enna.