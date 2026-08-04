Foto di Guardia di finanza

La guardia di finanza di Messina ha eseguito una confisca di beni per un valore superiore a 485mila euro nei confronti di un avvocato che ha avuto, dal 1993 al 2018, incarichi, per il Comune di Taormina, che è parte lesa, di recupero crediti nei riguardi degli utenti morosi con il servizio idrico. In tale contesto, l’avvocato è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione per peculato e corruzione, con confisca dei beni fino alla concorrenza di oltre 775mila euro, quale profitto del reato di peculato e 25mila euro, quale utilità data ad un pubblico ufficiale in relazione al reato di corruzione.

Inchiesta Taormina, dipendente del Comune complice del legale

Durante il periodo in cui era incaricato di riscuotere somme dovute a Comune di Taormina per il servizio di fornitura dell’acqua si sarebbe appropriato di oltre 924mila euro, invece di versarli nelle casse dell’ente. Inoltre l’avvocato avrebbe emesso false fatture per prestazioni professionali mai eseguite. Nell’omissione del versamento delle somme riscosse dagli utenti morosi sarebbe stato agevolato dalla condotta di un altro indagato che, rivestendo una posizione apicale nell’organigramma del Comune, dietro il pagamento di denaro e altre utilità, compiva atti contrari ai propri doveri, omettendo i dovuti controlli sull’attività di riscossione e versamento e sollecitando i cittadini morosi a rivolgersi direttamente all’avvocato per evitare il distacco delle utenze.