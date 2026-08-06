Palermo: incendio in una palazzina, evacuati i residenti

Foto di Vigili del fuoco

Un edificio di cinque piani è stato evacuato ieri sera a Palermo a causa di un incendio che ha coinvolto il contatori elettrici. Alcune persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 per accertamenti conseguenti all’inalazione dei fumi sviluppatisi nell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, la polizia di Stato, la polizia municipale e il personale di Enel. L’episodio si è verificato in via Maqueda.