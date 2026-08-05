policlinico di Messina

Sarà aperta domani, a partire dalle ore 10, nella cappella del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, la camera ardente dedicata alla giovane Alessandra Frazzica, una delle vittime del crollo dell’edificio a Pistunina. La direzione dell’azienda ospedaliera universitaria ha deciso di mettere a disposizione la cappella dell’ospedale per consentire a familiari, amici e cittadini di raccogliersi in un momento di preghiera e di commiato.

«Siamo vicini alla famiglia di Alessandra e a quelle di tutte le vittime di questa tragedia – ha dichiarato il direttore amministrativo, Elvira Amata. Fin dalle prime ore successive al crollo abbiamo condiviso da vicino, insieme alla madre, il difficile percorso vissuto nella speranza di ritrovare Alessandra. Aprire le porte della nostra cappella ci è sembrato il modo più naturale per onorarne la memoria e stringerci attorno ai suoi cari in questo momento di profondo dolore».