Trappeto, trovato morto il turista polacco disperso in mare

È stato ritrovato senza vita il corpo del turista polacco di 33 anni – ieri era stata diffusa la notizia che avesse 23 anni – disperso da ieri nelle acque di Ciammarita, a Trappeto, in provincia di Palermo. Il giovane si era immerso in mare insieme ad alcuni amici, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l’allarme e le ricerche. Il cadavere è stato individuato e recuperato questa mattina dai militari della Capitaneria di porto, impegnati nelle operazioni di perlustrazione della zona. Il corpo è stato trasferito a terra dove sarà sottoposto a un primo esame esterno da parte del medico legale.

Il pubblico ministero di turno valuterà nelle prossime ore se disporre l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso. Sconvolti gli amici del giovane, che avevano lanciato l’allarme subito dopo la scomparsa.