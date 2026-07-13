foto da sito carabinieri.it

Trapani, sequestrato un quintale di cibo in locali abusivi: alimenti in mezzo ai rifiuti

13/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Quattro locali abusivi e oltre un quintale di cibo sono stati sequestrati a Trapani. I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Palermo, con il supporto dei militari della compagnia di Trapani e del personale del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale di Trapani, hanno effettuato una serie di controlli in diverse attività di ristorazione del centro storico. Nel corso delle ispezioni sono state riscontrate diffuse carenze igienico-sanitarie e irregolarità di natura amministrativa e strutturale.

I locali abusivi a Trapani

In particolare, è stato accertato l’ampliamento abusivo di alcune attività commerciali. Alcune esercitavano irregolarmente la somministrazione di alimenti e bevande in luogo della sola attività di caffetteria. Altre disponevano di depositi o cisterne privi delle necessarie autorizzazioni o risultavano completamente sprovviste del titolo autorizzativo per l’occupazione del suolo pubblico.

Il cibo conservato insieme ai rifiuti

Gli accertamenti nei locali abusivi a Trapani hanno inoltre evidenziato la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema Haccp. Ma anche l’omesso aggiornamento della registrazione sanitaria relativamente ad attrezzature impiegate nel ciclo produttivo. E l’assenza dei requisiti necessari a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli alimenti. L’attività ispettiva ha portato al sequestro di quattro locali utilizzati abusivamente. In uno di essi, adibito a deposito, i militari del Nas hanno rinvenuto alimenti conservati insieme a rifiuti e oli esausti, in condizioni incompatibili con le norme igienico-sanitarie.

La cucina nel bagno

In un altro locale è stata invece accertata la realizzazione di una cucina in uno spazio originariamente destinato a servizio igienico. Nel corso dei controlli sono stati inoltre sequestrati oltre un quintale di alimenti di diversa tipologia, giudicati non idonei al consumo e immediatamente avviati a distruzione. Le violazioni riscontrate nei locali abusivi a Trapani hanno comportato la contestazione di illeciti amministrativi. Con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 14mila euro.

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