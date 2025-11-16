Com’era la città di Trapani in epoca medievale? Per tutto il fine settimana, il centro storico cittadino è trasformato in un open space dove poter fare un salto indietro nel tempo. Il complesso monumentale di San Domenico, in centro storico, è palcoscenico naturale per Trapani medievale.

Trapani Medievale

L’iniziativa Trapani medievale è giunta alla sua dodicesima edizione. Organizzato dalla associazione Trapani Tradumari & venti di Claudio Maltese, l’evento è riconosciuto dal ministero della Cultura ed è inserito nella Mappatura nazionale delle rievocazioni storiche italiane. L’edizione 2025 della rievocazione storica Manfredi di Trinacria è realizzata con il patrocinio del Comune di Trapani e della rettoria di San

Domenico. E vede la collaborazione della Pro loco di Trapani.

Il primo evento per inaugurare Trapani medievale, nella chiesa di San Domenico, è stata una serie di racconti storici e le musiche di alcuni strumenti tipici dell’epoca come il fiscaletto, la ciaramella, il flauto dolce e la zampogna a paro siciliana. Nella stessa chiesa del centro storico cittadino si sono ricordate e omaggiate le spoglie di un bambino protagonista che, oltre settecento anni fa, è stato il protagonista di un evento rimasto nella storia della città di Trapani.

Il figlio di Federico II d’Aragona caduto da cavallo

Era il 9 novembre del 1317 quando il figlio undicenne di Federico III d’Aragona perse la vita cadendo da un cavallo in città. Il sepolcro del bambino protagonista di questa vicenda storica è visionabile all’interno della chiesa di San Domenico, lungo i lati di una delle pareti della struttura. Per l’intera durata della rievocazione storia Trapani medievale sarà possibile visitare gratuitamente la Real chiesa, la cappella dei crociati e la tomba di Manfredi. Ingresso libero anche alla torre campanaria, che nei tre giorni diventerà parte integrante del racconto storico e scenografico dell’evento.

Il villaggio storico

Nel chiostro sarà allestito il villaggio storico, uno spazio in cui gruppi e figuranti proporranno ambientazioni medievali, attività artigianali e momenti di vita quotidiana dell’epoca. Accanto a questo, anche la falconeria, con l’esposizione di rapaci e la possibilità, per i visitatori, di provare il battesimo del guanto. Sulla scalinata della chiesa di San Domenico ci sarà anche la mostra di abiti d’epoca. L’evento di Trapani medievale prevede anche la sfilata per le vie del centro storico.