Trapani: incendia due sportelli bancomat, denunciato 42enne

Danneggiamento a seguito di incendio: è stato denunciato con queste motivazioni un alcamese di 42enne, rintracciato dai carabinieri del luogo. Il provvedimento nasce al termine delle indagini scaturite da un incendio appiccato a due sportelli bancomat di una filiale Unicredit di Alcamo. Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri sono risaliti all’autore del gesto. Le indagini proseguono per chiarire le motivazioni dell’atto, che l’uomo non ha voluto rendere note.