Trapani, un 53enne e un 40enne arrestati per violenza di genere

Foto generata con intelligenza artificiale

Violenze fisiche, psicologiche e rapporti non consensuali. A Trapani due uomini sono stati arrestati – in esecuzione di due distinti ordini di carcerazione – in quanto destinatari di condanne definitive per reati di violenza di genere. Un 53enne dovrà scontare quattro anni e cinque mesi di reclusione per atti persecutori e per violenza sessuale ai della dell’ex compagna: oltre alle violenze fisiche e psicologiche, l’uomo ha costretto la donna a rapporti sessuali non consensuali. Un 40enne, invece, dovrà scontare cinque anni e cinque mesi: l’uomo è stato condannato per maltrattamenti ai danni della convivente.

Delle indagini sui due uomini si è occupa la polizia di Stato, coordinata dalla procura di Trapani.