È morto il 65enne accoltellato da una donna in un b&b a Trapani

È morto in ospedale per le ferite riportate l’uomo accoltellato in un b&b del centro storico di Trapani, vicino il Palazzo di Giustizia. Giovanni Aguzza, 65 anni, sarebbe stato colpito più volte dalla donna con la quale aveva una relazione (non dalla nuora, come era stato reso noto in precedenza). Aguzza avrebbe trascorso la notte nel b&b insieme alla donna. Lei, 50 anni, si trova in ospedale. Stando a quanto avrebbe dichiarato alla polizia e ai medici dell’ospedale di Trapani, sarebbe stata vittima di un tentativo di violenza da parte dell’uomo e per questo avrebbe reagito. A causa delle ferite riportate, Aguzza era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto emerso finora, il 65enne avrebbe tentato di sviare le indagini dicendo di essere stato colpito da una persona originaria del Nordafrica.