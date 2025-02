Accoltella il suocero in un b&b a Trapani: «Mi voleva violentare»

Avrebbe accoltellato il suocero per sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. A raccontarlo ai poliziotti è stata direttamente la donna che ha dichiarato di avere agito per difendersi da un tentativo di violenza sessuale da parte del suocero.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza all’esterno del bed and breakfast nel centro storico di Trapani, non distante dal tribunale, si vede il momento in cui il 65enne esce dalla struttura e cade per terra.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Antonio dove, a causa delle ferite riportate dopo l’accoltellamento, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sull’episodio sono in corso le investigazioni da parte degli agenti di polizia. Secondo quanto emerso finora, il 65enne avrebbe tentato di sviare le indagini dicendo di essere stato colpito da un nordafricano.